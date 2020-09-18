Минздрав разрешил выход из самоизоляции без ПЦР-тестирования

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19. Подписанный 17 сентября приказ Минздрава, в частности, предусматривает изменение порядка госпитализации и ПЦР-тестирования. Они учитывают рекомендации ВОЗ, международный и отечественный опыт.

Об этом шла речь во время онлайн-брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

Согласно обновленным стандартам оказания медицинской помощи, человек, находившейся 14 дней в самоизоляции, и у которого нет ни одного симптома COVID-19, не должен делать ПЦР-тестирование. Это касается как взрослых, так и детей.

Пациенты, которые идут на плановую госпитализацию, также не должны делать ПЦР-тесты, за исключением, если в них имеются признаки острого респираторного заболевания.

ПЦР-тестирование должно проводиться исключительно людям, которые имеют симптомы коронавирусной болезни и которые обращаются к семейному врачу. По решению врача к пациенту будет отправлена ​​мобильная бригада для проведения исследования методом ПЦР.

"Минздрав рассматривает вопрос привлечения частных лабораторий к проведению ПЦР-тестирований за счет государства. Проводятся соответствующие расчеты и консультации с крупнейшими операторами рынка. Через несколько дней министерство предложит механизм привлечения частных лабораторий. Стоимость тестирования в государственных лабораториях, с учетом всех составляющих, часто вдвое меньше, чем в частных", - сообщает пресс служба ведомства.

Отмечается, что Украина вышла на запланированное на середину сентября количество тестирований методом ПЦР в сутки - более 30 000 исследований.

В Минздраве обещают, что в дальнейшем этот показатель будет расти.

Напомним, 17 сентября Минздрав также обновил протокол лечения коронавируса.