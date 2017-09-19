Минздрав запускает пилотный проект по пересадке почек от неродственных доноров

Министерство здравоохранения с 2018 года запускает пилотный проект по пересадке почек от неродственных доноров, сообщила во вторник и.о. министра Ульяна Супрун в фейсбуке.

"Минздрав начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 года - больше чем по 100 млн ежегодно", - написала она.

Проект будет внедряться в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. Его цель - помочь около 6 тысячам украинцев, которые сейчас зависят от гемодиализа (очищение крови через аппарат "искусственная почка"), на который идут миллионы гривен из государственного бюджета.

Заместитель министра Александр Линчевский в колонке на "УП. Жизнь" пишет, что 14 сентября в должностную инструкцию врача-анестезиолога внесены изменения, которые позволяют ему констатировать смерть мозга, выполнять мероприятия по "кондиционированию" для сохранения органов или тканей умершего человека для трансплантации. Анестезиолог также будет ответственным за трансплант-координацию.

Также разработан проект приказа, который вносит изменения в инструкцию по изъятию органов у донора-трупа. Приказ находится на регистрации в Минюсте.

По данным Минздрава, в 2016 году в Украине было выполнено только 126 трансплантаций (119 - почки, 5 - печень, 1 - легкое), большинство из них - от живого родственного донора, тогда как от донора-трупа - только две. Для сравнения, в США за это же время провели 33611 пересадок органов.