«Мне ж тоже не хочется по лицу получать», - как в Харькове в карантин перевозят пассажиров

Если в начале карантина в городских маршрутках пассажиры ездили даже присев на корточки, потому как водители боялись штрафов, то уже сейчас ни кондукторы, ни водители не скрывают: салон заполняется людьми иногда под завязку. Штрафы уже не так пугают, ведь получить на орехи от разъяренных пассажиров не хочется, а полномочий высадить лишних, говорят водители и кондукторы, вообще не имеют.

Наталья, кондуктор троллейбуса

- Объявляем по микрофону, щоб не було много людей, а всьо равно ідуть. Людям всім надо їхать, що їм, я з ними ссориться не буду і не имею права. - Тобто ви не висаджуєте? -Нет, не висаджую, как я їх висажу, підставлять своє ліцо не хочу.

Владислав, водитель троллейбуса

- В час пик все едут на работу, ну, не будешь же ты 10 человек везти, а так вот, ну, сейчас сядут все, и поедем. Ну, а скандал с пасажирами, которые будут лезть драться? Ну что я буду делать, мне ж тоже... - Були вже такі випадки? - Да, были, мне ж тоже не хочется по лицу получать.

Впрочем, есть и водители, соблюдающие постановления Кабмина и если набивается полный салон - останавливаются и ждут, пока лишние пассажиры сами не выйдут. Или даже полицию зовут на помощь. В то же время сетью распространяется информация о том, что якобы сейчас в АТП дали указание плотно завешивать окна, дабы снаружи не было видно, какое реальное количество пассажиров в салоне.

И действительно, простояв некоторое время на конечной остановке, таких занавешенных маршруток можно увидеть немало. Однако водители уверяют: заговором здесь и не пахнет.

Валерий, водитель маршрутки

- Ну, ось їде маршрутка, взагалі не видно, скільки людей всередині, бо все зашторено. - Це навмисно так? - Ну, шоб сонце не світило, как навмисно, как, ну, тут шторы висят уже сто лет, чтобы людям не жарко было, оно ж видно всё.

Остановки общественного транспорта примерно раз в два дня моют и дезинфицируют. Говорят, что так же обрабатывают и сами автобусы.

Правда, не очень понятно, чем именно пользуются для обеззараживания.

Виталий

От цього я не знаю, нам не кажуть, санэпидемстанция нам заправляет баки, вони все знають. Обробляються все маршруты и все остановки обробляються через день, но их очень много по всему городу. Это все остановки по всему городу, через день.

Если говорить о длительности карантина, то, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, лишь в мае правительство начнет вести разговор об ослаблении карантинных мероприятий.