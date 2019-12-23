Молодая харьковчанка нуждается в помощи на лечение

19-летняя харьковчанка Юлия Бужора борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи неравнодушных.

Врачи поставили девушке диагноз - острый лейкоз.

С конца ноября 2019 у девушки постоянно стала болеть голова.

16 декабря девушка обратилась к врачу.

С диагнозом анемия Юлию положили в Харьковскую городскую студенческую больницу. 18 декабря дополнительные анализы показали подозрение на острый лейкоз. Последующие анализы подтвердили этот диагноз.

Девушку перевели в 25-ю городскую клиническую больницу в гематологическое отделение.

Семья Юлии решила продолжить лечение в Киеве, в Киевской областной клинической больнице.

Киевские врачи уже выбрали курс лечения, который будет длиться примерно полтора года. Стоимость курса лечения, по оценкам врачей составляет примерно 250 000 гривен.

По данным медиков, Юле необходимо пройти несколько курсов химиотерапии с интервалами за эти полтора года и приобрести много дорогостоящих препаратов.

Необходимо неотложное лечение, так как из-за этой болезни жизнь идет на минуты.

Именно поэтому 23 декабря начинается курс химиотерапии.

«Неизвестно, что именно вызвало эту болезнь, так как Юля вела обычный способ жизни, была студенткой НАУ «ХАИ» и изучала психологию для того, чтобы помогать людям, - рассказывают ее друзья, - Врачи дают шансы на жизнь после окончания лечения, к тому же сама Юля настроена решительно. Этот путь очень тернистый, необходимо много усилий, поддержки и денежных средств».

Друзья Юли ведут Инстаграм-аккаунт, где размещены подробности о ее состоянии здоровья и как именно можно ей помочь.(@juliabbbhelp)

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Карта Приватбанк 5168 7554 2993 4991 Бужора Юлия Анатольевна

Контакты:

Мама Юлии, Вера - +3 (098)-782-32-25