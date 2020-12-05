МОН вернуло деньги за отмененное пробное ВНО

Министерство образования и науки вернуло деньги за отмененное из-за коронавируса пробное ВНО. Запрос на возврат средств подала 171 тыс. выпускников, поэтому общая сумма возврата составила почти 42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоимость участия в пробном тестировании составляет 145 гривен за одного участника. Для того, чтобы средства вернули, участники должны были обратиться к региональной ячейке УЦОКО. Они должны были подать заявления, в которых указаны реквизиты, на которые нужно перечислить деньги. МОН возвращало деньги с 1 июля по 30 ноября.

Стоит заметить, что деньги возвращали с ковидного фонда, поскольку тетради для пробного ВНО напечатали задолго до того, как стало известно о его отмене.

Почти 48 тыс. участников не обращались за средствами, поэтому 10,5 млн гривен вернули назад в госбюджет.