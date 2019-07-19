 

«Моряков нам должны вернуть» - Зеленский

19 июля 2019 г. 11:05
Источник: УНИАН
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия должна вернуть Украине военнопленных моряков не в рамках обмена.

Oб этом он заявил во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины.

«Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков, моряков нам должны вернуть», - подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение Россией 24 украинских моряков. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что первым шагом для начала нормализации отношений России и Украины могло бы стать возвращение в РФ Вышинского.

 

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