 

Москалевская и Гольдберговская будут частично перекрыты: автобусы сменят маршрут

11 июля 2019 г. 12:06
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Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Квиткинской до ул. Гольдберговской в сторону ул. Конева, будет запрещено с 22:00 12 июля.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, также движение запретят по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Украинской до ул. Москалевской. 

Объезд будет организован так:

при движении по ул. Москалевской в ​​сторону ул. Конева: - ул. Основянская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская;

при движении по ул. Гольдберговской в сторону ул. Москалевской: - ул. Гольдберговская- ул. Валерьяновская - ул. Москалевская.

Автобусы при движении в сторону ул. Грековской будут курсировать так:

№211э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Москалевской:

№211э: - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера;

при движении в сторону ул. Конева:

№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская- ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Валерьяновской:

№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера и далее по  маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда на пересечении ул. Гольдберговская - ул. Москалевская. Движение откроют по окончанию ремонтных работ.

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