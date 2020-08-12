МОЗ будет по-новому распределять карантинные зоны

Министерство здравоохранения разработало изменения по определению критериев распределения регионов на карантинные зоны. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы проанализировали все имеющиеся показатели, которые есть, решили сделать еще удобнее и понятнее для всех, каким образом и по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности: зеленому, желтому, оранжевому или красному", - сказал он.

В частности, по словам министра, будут объединены в один показатель динамика заболеваемости и количество заболевших на 100 тыс. населения.

"Мы решили это объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Это более понятный показатель для всех без исключения граждан", - считает Степанов.

Он добавил, что также четко будет определен показатель заполненности больничных коек, будут введены соответствующие коэффициенты по уровню заболеваемости в различных административно-территориальных единицах.

"Ситуация отличается на Востоке и Западе. Поэтому мы учли маленькие районы, ввели соответствующие коэффициенты, с другой стороны - учли областные центры с учетом того, что они имеют большую миграцию", - сказал глава Минздрава.

По его словам, соответствующие изменения будут вынесены на рассмотрение Кабинета Министров.