Мужчина, который забил битой подругу из-за собак, отправился за решетку

27 марта 2019 г. 15:25
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В Дергачевском районе мужчина, убивший подругу деревянной битой из-за издевательств над собаками, получил тюремный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

33-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В конце октября прошлого года мужчина выпивал вместе с 39-летней знакомой. 

После этого мужчина попросил женщину накормить его собак, а сам пошел спать. 

Когда проснулся, он увидел, что одно из собак хромает, а другая вообще прячется от людей.

 Мужчина обвинил подругу в издевательстве над животными, из-за чего между ними возникла ссора. 

Чтобы отомстить за обиженных собак, он избил женщину деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 7,5 годам лишения свободы.

 

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