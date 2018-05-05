Мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в соседских детей, отправили в СИЗО

05 мая 2018 г. 12:10
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Суд избрал меру пресечения 62-летнему подозреваемому в покушении на убийство малолетних детей (ч. 2 ст. 15 п.1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчину суд арестовал на 60 суток.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 30 апреля этого года нетрезвый житель Доброволье Близнюковского района поссорился с соседкой из-за громкой музыки на ее дворе. Мужчина решил отомстить.

«Для этого он принес бутылку с бензином, поджег ее и швырнул во двор, где в это время находились пятеро детей разного возраста. Бутылка разбилась о стену дома, и пламя, раскинувшись на несколько метров, попало на 12-летнюю девочку. Она получила ожоги спины и плеча. Другие дети успели отбежать, поэтому не пострадали », - рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий  Нестеров.

Сейчас девочка находится в больнице на лечении.

Досудебное расследование продолжается.

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