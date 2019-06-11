Мужчину, который убил своего сына, отправили за решетку

11 июня 2019 г. 10:43
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Приговором суда 67-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына по ч. 1 ст. 115 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

 Напомним, трагедия случилась в августе прошлого года в пгт. Золочев. 

Отец и сын выпивали вместе. Во время «застолья» 33-летний мужчина начал вспоминать отцу старые обиды. 

В частности, то, что после смерти матери он оставил его и других своих детей в интернате. Конфликты на этой почве между родственниками возникали и раньше. 

Однако на этот раз нетрезвый отец в ответ на упреки схватил со стола нож и ударил сына в живот. 

От полученных травм потерпевший скончался.

 Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

Прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором для злоумышленника. Учитывая тяжесть совершенного преступления, прокурор подал апелляционную жалобу с требованием назначить мужчине более суровое наказание.

 

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