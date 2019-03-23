Мужчину, напавшего с ножом на девушку возле банкомата, отправили за решетку

23 марта 2019 г. 17:04
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В Харькове осудили мужчину, напавшего на молодую девушку возле банкомата.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Приговором Киевского районного суда Харькова 23-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, в октябре прошлого года осужденный напал на 22-летнюю девушку, которая снимала средства в банкомате. 

Злоумышленник среди дня набросился на жертву с ножом, пытаясь отобрать наличные. 

Однако потерпевшая сумела оттолкнуть нападавшего и удержать сумку с деньгами.

Злоумышленника задержали через незначительное время недалеко от места совершения преступления. 

В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой.

Суд назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы. 
 

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