Мужчину, напавшего с ножом на девушку возле банкомата, отправили за решетку

В Харькове осудили мужчину, напавшего на молодую девушку возле банкомата.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Приговором Киевского районного суда Харькова 23-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).
По данным следствия, в октябре прошлого года осужденный напал на 22-летнюю девушку, которая снимала средства в банкомате.
Злоумышленник среди дня набросился на жертву с ножом, пытаясь отобрать наличные.
Однако потерпевшая сумела оттолкнуть нападавшего и удержать сумку с деньгами.
Злоумышленника задержали через незначительное время недалеко от места совершения преступления.
В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой.
Суд назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы.