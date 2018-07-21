МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах

21 июля 2018 г. 18:05
Источник: Левый берег
3 просмотра

Министерство внутренних дел решило увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.

Об этом говорится на сайте МВД.

Решение принято в субботу, 21 июля, в связи с произошедшими накануне авариями на трассах "Киев - Чоп" и "Киев - Одесса",  жертвами которых стали 15 человек.

"В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии", - заявил первый замминистра Сергей Яровой.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в свою очередь сообщил, что полиция проанализирует аварийность по местам и времени совершения ДТП.

"На основании этой аналитики будет разрабатываться почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дороги. Во время патрулирования дорог особое внимание уделить грузовым автомобилям, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. В случае обнаружения - немедленная эвакуация", - сказал он.

Во вторник, 24 июня, МВД намерено провести повторное совещание по вопросам безопасности дорожного движения.

По данным полиции, в настоящее время на патрулировании находятся около 1500 полицейских.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.