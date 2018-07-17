На Алексеевке в окна многоэтажки бьет струя воды (видео)

17 июля 2018 г. 13:16
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Сегодня, 17 июля, в Харькове на улице Людвига Свободы в окна жилого дома №35 бьет струя воды, а рядом находятся работники КП «Харьковводоканал». 

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в группе «Наш Харьков» в Фейсбук.

На видео можно заметить, как струя достает минимум до окон второго этажа дома.

При этом коммунальщики не пытаются что-либо предпринять, чтобы остановить или перенаправить льющийся в окна поток воды, отмечают пользователи Фейсбук в комментариях под видео.

«У кого-то сюрприз будет после работы, с открытым то окном», - говорится в подписи к видео.
 

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