На "Барабашово" появился семейный центр: каждый желающий сможет найти здесь занятие по душе®

Уже с ноября начнут работу кружки и курсы в новом семейном центре на «Барабашово». Об этом во время встречи договорились президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Андрей Винаков и предприниматели торгового центра. Центр «Нафаня» - так его предложили назвать люди – начнет работу возле часовни св. Великомученика Иоанна Нового, Сочавского, расположенной на территории торгового центра.

В ноябре центр начнет работу сразу в нескольких направлениях: кружки прикладного творчества для детей, консультации психолога и юридическая помощь, воскресная школа. Рассматривается вопрос организации работы спортивных секций. Все занятия, услуги и пребывание в семейном центре будут бесплатными.

По словам одного из инициаторов создания центра Дмитрия Ищука, выбор направлений деятельности «Нафани» не случайный: организаторы спросили мнение предпринимателей «Барабашово», а также предложили покупателям и гостям торгового центра подумать, что было бы им интересно. Предложения звучали различные, но чаще всего люди говорили, что необходимо место, где под присмотром можно было бы ненадолго оставить ребенка или получить консультацию. Также, по предложению посетителей, организаторы планируют оборудовать центр пеленальными столиками для самых маленьких посетителей «Барабашово».

Андрей Винаков поблагодарил предпринимателей за прекрасную идею. По его словам, данный проект поможет всем без исключения чувствовать себя на «Барабашово» уютнее. Инициативы предпринимателей и харьковчан, направленные на создание комфортных условий для людей, заявил Андрей Викторович, всегда найдут самую полную поддержку в руководстве торгового центра. Отдельно участники встречи обсудили открытие воскресной школы. Ее работа начнется уже в ноябре и, на сегодняшний момент, подано уже почти 20 заявок от родителей.

Создание центра «Нафаня» стало возможным после того, как на месте сожженных в мае торговых объектов предприниматели торгового центра решили построить часовню. По словам Дмитрия Ищука, старосты местной религиозной громады, изначально была идея организовать воскресную школу. Но «Барабашво» - торговый центр многонациональный, здесь работают представители многих религий. Именно поэтому было принято решение не делать акцент на конфессиональных особенностях. Так появилась идея семейного центра.

"Теперь посещение «Барабашово» станет для ребенка настоящим событием. Нет больше необходимости плестись за руку с родителями по торговым рядам. Да и родителям станет куда комфортнее: ребенок под присмотром и занят интересным и полезным делом. Уверен, и многие сотрудники с удовольствием приведут детей в новый центр. Мы просто обязаны были поддержать такую прекрасную идею. И сделали это с радостью", - прокомментировал открытие семейного центра «Нафаня» Андрей Винаков.