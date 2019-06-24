На Донбассе - 34 обстрела, ранены трое украинских военных

В воскресенье, 23 июня, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбук.

Трое украинских военных получили ранения.

За прошедшие сутки боевики 8 раз применяли запрещенное тяжелое вооружение - артиллерийские системы калибра 152 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенный пунктов Павлополь, Авдеевка (4 обстрела), Водяное (5), Марьинка, Пески, Старогнатовка, Лебединское, Опытное, Широкино, ШУмы, Южное, Майское, Новолуганское, Майорское, Новгородское, Светлодарск, Крымское и Счастье.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки, двое боевиков убиты и двое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Водяного и вблизи Авдеевки. О потерях украинской армии не сообщается.