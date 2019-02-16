На Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

16 февраля 2019 г. 13:11
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За прошедшие сутки, 15 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе шесть раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Всего противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм.

Как сообщил штаб ООС в Фейсбук, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе Марьинки, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки" Север "противник 6 раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 120 мм - в районе Новоалександровки, из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли вблизи поселка Золотое-1, из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Как отметили в штабе ООС, украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

 

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