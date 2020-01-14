На Героев Труда проверяли заминирование кинотеатра

14 января 2020 г. 10:40
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По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технического управления. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковксой области 14 января. 

Информация о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9 поступила по спецлинии «102» 14 января в 8:10. 

Специалисты обследовали более 3000 кв. метров помещений объекта, эвакуировали двух граждан.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

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