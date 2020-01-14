На Героев Труда проверяли заминирование кинотеатра

По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технического управления. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковксой области 14 января.

Информация о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9 поступила по спецлинии «102» 14 января в 8:10.

Специалисты обследовали более 3000 кв. метров помещений объекта, эвакуировали двух граждан.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.