На Гоптовке иностранец пытался подкупить пограничников

Накануне в пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на выезд в Россию прибыл 25-летний гражданин Узбекистана.

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, во время проведения паспортного контроля правоохранители установили, что мужчина превысил срок пребывания на территории Украины.

Чтобы избежать административной ответственности, иностранец предложил пограничному наряду 600 гривен, положив их в паспортный документ.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи взятки задокументировали и после составления всех необходимых документов передали нарушителя полицейским.

В компетентные правоохранительные органы направили уведомление об уголовном преступлении, предусмотренном статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».