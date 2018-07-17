На Гоптовке из-за сбоя системы у российских пограничников ограничено движение транспорта

В пункте пропуска Гоптовка движение транспорта ограничено.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Харьковским пограничникам от российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы таможенного контроля в пункте пропуска для автомобилей «Нехотеевка», что напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Из-за неисправности сервера движение транспорта в обе стороны ограничено.

Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

На данный момент очереди на этом направлении не наблюдается.