На Гоптовке у женщины в сумке нашли 250 таблеток психотропного препарата (видео)

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили 250 психотропных таблеток в дамской сумочке женщины, которая направлялась из РФ в Украину на автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

По данным таможенников, женщина пыталась провезти по "зеленому коридору" 250 психотропных таблеток «Феназепам».

Злоумышленница спрятала их в сумочку, заявив при этом, что предметов, которые запрещены, ограничены к перемещению через границу Украины или подлежат обязательному декларированию, она не перевозит.

После перевода на основании анализа рисков на полосу "красный коридор", при осмотре салона автомобиля сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили в личной сумке женщины таблетки «Феназепам» в количестве 25 блистеров (10 таблеток по 1 мг) общим количеством 250 штук.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 №770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", феназепам относится к психотропным веществам.

По данному факту был составлен протокол о нарушении женщиной таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.