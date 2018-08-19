На Гоптовке задержали женщину в розыске за мошенничество

19 августа 2018 г. 13:31
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Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские пограничники обнаружили гражданку Украины 1989 года рождения, которую разыскивала полиция за совершение уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Рено» с женщиной в качестве пассажира.

Во время проверки документов женщины пограничники установили, что ее разыскивают правоохранители за совершение уголовного преступления, а именно: за совершение мошенничества.

Пограничники сразу задержали женщину и сообщили о ней работникам полиции.

 

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