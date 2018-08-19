На Гоптовке задержали женщину в розыске за мошенничество

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские пограничники обнаружили гражданку Украины 1989 года рождения, которую разыскивала полиция за совершение уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Рено» с женщиной в качестве пассажира.

Во время проверки документов женщины пограничники установили, что ее разыскивают правоохранители за совершение уголовного преступления, а именно: за совершение мошенничества.

Пограничники сразу задержали женщину и сообщили о ней работникам полиции.