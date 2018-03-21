На границе с Россией снова скопились украинские грузовики

21 марта 2018 г. 11:31
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Сегодня утром на границе с Россией  в сторону выезда из Украины скопились грузовики. В частности, в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области находится 45 грузовиков и в пункте пропуска «Екатериновка» (Сумская область) - 35.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Это связано с тем, что российская сторона частично прекратила пропускные операции.

По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых автомобилей из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

В настоящее время ограничено движение грузовиков, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

 

 

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