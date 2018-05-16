На границе в Россией у водителей выявили поддельные автостраховки

Вчера в пунктах пропуска «Пески» и «Плетеневка» пограничники Харьковского отряда обнаружили два страховых полиса типа «Зеленая карта» с признаками подделки.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Пески», на выезд из Украины прибыл автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины.

В ходе проверки страхового полиса по соответствующим базам данных пограничники установили, что срок его действия закончился, хотя в самом документе было указано иное.

Во втором случае, в пункте пропуска «Плетеневка», при проверке страхового полиса, выданного на автомобиль марки «Форд» пограничники установили, что полис поддельный.

Пограничники сообщили в правоохранительные органы о выявленных нарушениях закона.

Полисы изъяли и вместе с владельцами авто передали полицейским.

Как сообщили в пресс-службе пограничников, всего за последние двое суток пограничниками было обнаружено уже четыре страховых полиса с признаками подделок.