На границе задержали преступника в розыске

19 июля 2018 г. 11:42

В пункте пропуска «Плетеневка» пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске за совершение преступления.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Так, накануне в пункт пропуска в пешем порядке в Украину прибыл наш соотечественник 1994 года рождения.

Во время проверки документов мужчины пограничники установили, что его разыскивает полиция за совершение уголовного преступления, а именно: за совершение грабежа - по части 2 статьи 186 УК Украины.

Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали работников полиции, которым и передали задержанного.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.