На границе задержали преступника в розыске

В пункте пропуска «Плетеневка» пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске за совершение преступления.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Так, накануне в пункт пропуска в пешем порядке в Украину прибыл наш соотечественник 1994 года рождения.

Во время проверки документов мужчины пограничники установили, что его разыскивает полиция за совершение уголовного преступления, а именно: за совершение грабежа - по части 2 статьи 186 УК Украины.

Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали работников полиции, которым и передали задержанного.