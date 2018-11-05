На Харьковщине борьба двух агрофирм за урожай вылилась в давление на судью

Борьба между агрофирмами за урожай в Картамыше набирает обороты.

Началось все осенью, когда «Фермер-Агро» заключило договоры с местными селянами, которые ранее были пайщиками общества с ограниченной ответственностью "Добрий Господар". Те, в свою очередь, расторгли договоры аренды весной 2017 по взаимному согласию сторон с "Добрим Господарем", будто бы из-за долгов перед дольщиками размером в десятки миллионов гривен.

А "Добрий Господар" через Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации прав добился незаконной, как считают в «Фермер-Агро», отмены регистрации их договоров аренды паев. И пытаются забрать подсолнечник и озимые, которых они не сеяли.

Ирина Соколик, представитель "Фермер-агро"

Приняло, на нашу думку, незаконне, необгрунтоване та безпідставне рішення, яким була наша регістрація прав оренди скасована. На даний час ми оскаржуємо цей наказ в судовому порядку. І, крім того, звернулися до правоохоронних органів з заявою, з повідомленням про злочин відносно посадових осіб Міністерства Юстиції України, які допустили порушення своїх посадових обов'язків.

Раиса Хлыстун, собственник 12 га пая

И отменила нашу регистрацию, тем самым она как бы вернула нас в "Добрий господар" из которого мы уходили осознанно, и хотели ещё заграбастать урожай, тот, который она не сеяла и ничего туда не вкладывала.

Впрочем, позиция ООО "Добрий Господар" прямо противоположная. По их мнению, договоры аренды были сразу заключены неправомерно, и Министерство юстиции вернуло земли своим законным владельцам.

Геннадий Подвезько, адвокат ООО СП "Добрий Господар"

С даты 17 года, когда незаконным образом договора аренды земельных паев были у СП "Добрий Господар" по сути дела, отняты, эти действия были обжалованы и земли были возвращены в законное пользование. О предприятии СП "Добрий Господар", что оно уже прекратило всю деятельность, что оно банкрот, ну найдите мне, пожалуйста, такое решение суда о том, что наше предприятие признано или хотя бы начата процедура банкротства - вы же его не найдёте.

С пашни противостояние за урожай перешло в судебный зал. В очередной раз представители «Доброго Господаря» пытались оспорить законность действий своих оппонентов - «Фермер-Агро», точнее, действия исполнительной службы, которая по решению суда действовала в интересах «Фермер-Арго». И в очередной раз судья признал, что претензии «Доброго Господаря» незаконны. При том, что, говорит служитель Фемиды, это далось ему нелегко - ведь на него оказывалось давление.

Алексей Присяжнюк, судья Хозяйственного суда Харьковской области

На мене чинився тиск як на суддю, як на громадянина і як на батька. Від непрофесійних дій так званих журналістів деяких інтернет -видань страждає моя гідність та репутація. І це стосується не лише мене, але й моєї неповнолітньої доньки. Це лише якісь брудні статті в інтернет-виданнях і листівки, які були розклееєні біля мого дому по дорозі до роботи.

Алексей Присяжнюк уже сообщил в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины о давлении на него как на судью.

Сейчас точка в споре, кому все же принадлежит урожай в Картамыше, не поставлена.

Судебные разбирательства сразу в нескольких судах города продолжаются.