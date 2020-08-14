На Харьковщине двух мужчин разоблачили в краже аккумулятора из автомобиля

Двух жителей села Ивашки Золочевского района, 30- и 23-летнего мужчин, правоохранители разоблачили в совершении кражи из автомобиля в соседнем поселке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что злоумышленники открыли автомобиль, который стоял возле двора дома в поселке Одноробовка, и похитили из него аккумулятор.

О происшествии в полицию сообщил 13 августа владелец транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности злоумышленников и место сбыта аккумулятора. Похищенное имущество изъяли и вернули потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За данную кражу злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.