На Харьковщине двух мужчин разоблачили в краже аккумулятора из автомобиля

14 августа 2020 г. 10:50
1 просмотр

Двух жителей села Ивашки Золочевского района, 30- и 23-летнего мужчин, правоохранители разоблачили в совершении кражи из автомобиля в соседнем поселке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что злоумышленники открыли автомобиль, который стоял возле двора дома в поселке Одноробовка, и похитили из него аккумулятор.

О происшествии в полицию сообщил 13 августа владелец транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности злоумышленников и место сбыта аккумулятора. Похищенное имущество изъяли и вернули потерпевшему.   

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

За данную кражу злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53