На Харьковщине эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 23% - МОЗ

13 декабря 2018 г. 14:39
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За прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог - заболели более 203 тысяч человек. 

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины. 

По данным МОЗ, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в пяти областях: Харьковской - на 23%, Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, а также в Донецкой - на 1,1%.

В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3% дети. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 2,6% и 6,7% соответственно.

Отметим, что с начала эпидемического сезона один человек умер от гриппа.

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