На Харьковщине из-за эвакуированных из Уханя украинцев люди собирались перекрывать дорогу

Под Харьковом местные жители собирались протестовать из-за возможного размещения эвакуированных из Уханя из-за коронавируса украинцев.

Как сообщается на портале Старого Салтова, утром 20 февраля к главе Старосалтовского поселкового совета пришли обеспокоенные жители общины и заявили о перекрытии дорог в связи с размещением на территории Старосалтовской общины эвакуированных из Уханя.

Как сообщили в Старосалтовском поселковом совете, информация о направлении на карантин эвакуированных украинцев с китайской провинции Ухань на базу отдыха имени «Соича» не является действительной.

Так, по словам директора базы отдыха Ротмистрова М.В. стало известно, что соответствующие инстанции действительно обращались к руководству базы отдыха с вопросом размещения эвакуированных, но им было отказано в связи с отсутствием отапливаемых помещений.

«Просим всех жителей общины не поддаваться распространению ложной информации и дестабилизации обстановки в Старосалтовской общине», сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, самолет с украинцами из Уханя, покружив над Харьковской областью, не смог приземлиться из-за сложных погодных условий и отправился в Киевскую область, где, по информации президента Владимира Зеленского и пресс-службы МВД Украины, приземлившись на дозаправку в аэропорту Борисполя, вылетит в Харьков.