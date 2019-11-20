На Харьковщине изымут из продажи опасное куриное мясо

20 ноября 2019 г. 14:05
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На Харьковщине в продаваемом курином мясе выявили бактерии опасного заболевания.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 18 октября поступила информация от системы RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​корма) о том, что в охлажденном мясе бройлеров (замороженное мясо механической обвалки), экспортируемом в Украину из Польши, выявлены бактерии сальмонеллы.

Как указывается, производитель продукции – польское предприятие «CEDROB SA № PL».

ГУ Госпродпотребслужбы обязало операторов рынка изъять из продажи опасные для употребления продукты питания.

 

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