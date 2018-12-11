На Харьковщине мужчина, чтобы не платить штраф, заявил об угоне автомобиля

На Харьковщине 26-летний мужчина заявил об угоне автомобиля, чтобы таким образом избежать штрафа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 ноября в полицию обратился 26-летний житель города Первомайский и сообщил, что неизвестные завладели его автомобилем «AUDI-80».

Авто он приобрел в декабре 2017 года в Литве и завез на территорию Украины на один год.

Правоохранители выяснили, что заявитель в мае 2018 года через Интернет перепродал свой автомобиль 38-летнему харьковчанину на основании устной договоренности без оформления каких-либо документов.

В середине октября заявитель позвонил «новому владельцу» авто и напомнил о необходимости пересечения границы, потому что истекает годовой срок, а за нарушение срока пребывания машины на территории Украины придется заплатить штраф.

В телефонном разговоре покупатель сообщил, что автомобиль он разбил и продал его на запчасти. Он добавил, что номерные знаки и документы на автомобиль оставил себе и может выслать их по почте.

Чтобы избежать штрафа, заявитель обратился в полицию с заведомо ложным сообщением об угоне иномарки.

Сведения о преступлении внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.