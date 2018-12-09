На Харьковщине мужчина пытался в ботинках перевезти через границу почти миллион российских рублей

Вчера в пункте пропуска «Журавлевка» на Харьковщине пограничники обнаружили гражданина Украины, который надеялся переместить через границу спрятанную незадекларированную иностранную валюту.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на выезд в Россию прибыл 46-летний гражданин Украины.

Во время прохождения пограничного контроля мужчина сильно нервничал, чем привлек внимание проверяющих.

Пограничниками было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины.

В результате досмотра мужчины под стелькой его обуви пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей.

Валюту пограничники изъяли в установленном порядке, а задержанного мужчину передали компетентным органам.