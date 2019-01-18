На Харьковщине на взятке разоблачили полицейского

На Харьковщине правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица, 37-летнего полицейского задержали в рамках проведения негласных следственных действий.
По данным следствия, правоохранитель требовал и получил от фигуранта уголовного производства по факту кражи деньги.
Подозреваемый в указанном производстве не поделил рабочее оборудование с бывшей бизнес-партнершей.
За беспрепятственное получение спорное оборудование и пользование им полицейский предложил ему «решить вопрос» за 500 долларов.
Оговоренную сумму бизнесмен передал полицейскому в начале ноября прошлого года. После этого полицейский предложил «посодействовать» в закрытии уголовного производства. Эти свои услуги он «оценил» в 20 тысяч гривен.
Средства предприниматель передавал оперуполномоченному тремя траншами.
При получении последней части денег в сумме 10 тысяч гривен майора полиции разоблачили «на горячем».
Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно, соединенное с вымогательством).
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.