На Харьковщине на взятке разоблачили полицейского

На Харьковщине правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица, 37-летнего полицейского задержали в рамках проведения негласных следственных действий.

По данным следствия, правоохранитель требовал и получил от фигуранта уголовного производства по факту кражи деньги.

Подозреваемый в указанном производстве не поделил рабочее оборудование с бывшей бизнес-партнершей.

За беспрепятственное получение спорное оборудование и пользование им полицейский предложил ему «решить вопрос» за 500 долларов.

Оговоренную сумму бизнесмен передал полицейскому в начале ноября прошлого года. После этого полицейский предложил «посодействовать» в закрытии уголовного производства. Эти свои услуги он «оценил» в 20 тысяч гривен.

Средства предприниматель передавал оперуполномоченному тремя траншами.

При получении последней части денег в сумме 10 тысяч гривен майора полиции разоблачили «на горячем».

Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно, соединенное с вымогательством).

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.