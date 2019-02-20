На Харьковщине на взятке за "крышевание" контрабанды задержали пограничника

На Харьковщине правоохранители разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы задокументировали, как инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковщины восемьсот долларов США за непрепятствование ему при нелегальной переправке через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров.

Во время обысков дома у злоумышленника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении его от должности.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГБР Полтавы при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.