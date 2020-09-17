На Харьковщине - около четырехсот новых случаев COVID-19

В Харьковской области на утро 17 сентября выявили 483 новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, с начала регистрации заболевания на Харьковщине общее количество заболевших составляет 13915.

Скончались 287 заболевших, из них за последние сутки - 5 человек, выздоровели – 4033 (50 – за последние сутки), 9595 человек еще болеют.

Всего зарегистрировано 15843 подозрения на заболевание.

Вместе с тем, по информации Харьковского областного лабораторного центра, на Харьковщине за сутки выявили 390 новых заболевших, а летальных случаев, связанных с коронавирусом, в регионе зафиксировано 293. 4241 заболевший выздоровел, 9379 заболевших остаются под меднаблюдением.