На Харьковщине "охотник" за металлом обокрал домовладение

В полицию от 56-летней жительницы Балаклеи поступило сообщение о краже комплектующих с крыши ее дома.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, потерпевшая уточнила, что с крыши были похищены снегозадержатели кровель.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчина сознался в совершении кражи и рассказал, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а полученные средства потратил на личные нужды.

По данному факту следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.