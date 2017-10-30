На Харьковщине осудят мужчину, который вырастил плантацию мака

В марте 2017 года 41-летний житель села Городне посеял и вырастил на лугу за селом около 10 тысяч кустов снотворного мака, сообщил руководитель Дергачевской местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Злоумышленник летом собрал часть урожая и хранил его у себя дома, планируя изготовить из него наркотик для личного употребления.

Обвинительный акт по факту незаконного посева и хранения снотворного мака (ч.2 ст.309 и ч.2 ст.310 УК Украины) направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Максимальная санкция статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.