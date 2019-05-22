На Харьковщине последние звонки прозвучат 24, 25 и 31 мая

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об итогах учебного года рассказал в ходе брифинга 22 мая заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Так, в 2018/2019-м учебном году на Харьковщине работали 747 школы, в которых учились 244,8 тысячи учеников, а это на 5,7 тыс. учеников больше, чем в предыдущем учебном году. По его словам, такие показатели - результат того, что увеличился набор в первые классы - почти на 6%. В следующем учебном году снова ожидается увеличения количества первоклассников.

11 классы в этом году заканчивают почти 12 тысяч выпускников, 9-е - почти 21 тысяча человек. Выпускные вечера в школах планируются 26, 27 и 28 июня в соответствии с графиком прохождения ВНО, чтобы выпускники могли получить сертификаты во время праздника.

Бабичев также отметил, что по итогам года школьники Харьковщины продолжают занимать лидирующие места на ученических олимпиадах и конкурсе научных работ МАН. В частности, на олимпиадах регион представляли 123 ученика, из них 99 победили. В конкурсе работ МАН участвовали 63 ученика, и 50 из них стали победителями.

Среди важных достижений года - внедрение инклюзивных мероприятий в системе образования. На данный момент в области функционируют 246 учреждений с инклюзивным обучением.

В инклюзивных классах учатся 635 детей с особыми образовательными потребностями, работает 381 ассистент учителя (воспитателя). Кроме того, работают 29 инклюзивных ресурсных центров, 24 ресурсные комнаты и 25 медиатек.