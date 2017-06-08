На Харьковщине предприниматель незаконно приватизировал элеватор

08 июня 2017 г. 15:31
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Прокуратура вернула государству незаконно приватизированный Изюмский элеватор стоимостью почти 128 млн грн, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова.

В 2012 году горисполком Изюмского городского совета принял решение о передаче в частную собственность элеватора стоимостью более 127 700 000 грн.  Однако данное решение принято с нарушением действующего законодательства. В частности, владелец целостного имущественного комплекса - Кабинет Министров Украины - не давал своего согласия на отчуждение зернохранилища агропромышленном акционерному обществу. Поэтому решение горисполкома незаконно.

На сегодняшний день право собственности на имущество элеватора, незаконно приобретенного в частную собственность ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», отменен. Элеватор возвращен государству.

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