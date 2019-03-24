На Харьковщине прошли учебные сборы резервистов

24 марта 2019 г. 13:50
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На Харьковщине на базе 92-й ОМБр прошли учебные сборы военнообязанных, которые входят в состав бригады территориальной обороны.

Об этом сообщили в региональном информационном агентстве Министерства обороны Украины.

Более 150 теробороновцев под руководством опытных инструкторов на практике усовершенствовали свои знания и навыки по тактической, инженерной, военно-медицинской и огневой подготовке.

«Мы не впервые проводим занятия в таком формате, - рассказал начальник Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин. - Впрочем, приятно все чаще видеть на таких мероприятиях новых людей - это свидетельствует о готовности наших граждан к овладению военным делом для защиты родного края, и является нашей общей целью».

Занятия прошли в теоретической и практической форме обучения.

На каждом учебном месте резервисты получили новый опыт, а во время сдачи зачетов показали высокий уровень подготовки и доказали свою способность выполнять боевые задачи по назначению, отметили в ведомстве.

 

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