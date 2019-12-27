На Харьковщине разгорелся скандал из-за условий в новом детсаду

В селе Шестаково на Харьковщине открыли новый детсад без туалетов, подключенной канализации и профессиональных воспитателей.

Об ужасных условиях в Facebook рассказала пользовательница Веда Гончар. По ее словам, в дошкольном учреждении ни один работник не имеет педагогического образования. Заведующая имеет опыт работы в сфере торговли, которая сейчас выполняет функции воспитателя.

"Руководство Старосалтовской ОТГ, отдел образования и заведующая детского сада считают, что это нормальные условия для детей. А что такого? Честно, никогда бы не подумала, что в современном мире возможно такое Средневековья", – написала Гончар.

Жительница села также рассказала, что в детсаду холодно, на стенах появился грибок, а заведение работает только 4 часа. Также следует отметить, что в помещении отсутствует капитальный ремонт.