На Харьковщине разгорелся скандал из-за условий в новом детсаду

27 декабря 2019 г. 13:30
Источник: Обозреватель.ua
92 просмотра

В селе Шестаково на Харьковщине открыли новый детсад без туалетов, подключенной канализации и профессиональных воспитателей.

Об ужасных условиях в Facebook рассказала пользовательница Веда Гончар. По ее словам, в дошкольном учреждении ни один работник не имеет педагогического образования. Заведующая имеет опыт работы в сфере торговли, которая сейчас выполняет функции воспитателя.

"Руководство Старосалтовской ОТГ, отдел образования и заведующая детского сада считают, что это нормальные условия для детей. А что такого? Честно, никогда бы не подумала, что в современном мире возможно такое Средневековья", – написала Гончар.

Жительница села также рассказала, что в детсаду холодно, на стенах появился грибок, а заведение работает только 4 часа. Также следует отметить, что в помещении отсутствует капитальный ремонт.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.