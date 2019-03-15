На Харьковщине разоблачили оптовый наркосбыт: изъяли тонну запрещенных веществ

На Харьковщине силовики разоблачили оптовый сбыт наркотиков, который организовали экс-правоохранители.

Об этом сообщил начальник ГУ ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

«Продолжаем очищать город от наркотиков. Почти тонну наркотического зелья изъяли харьковские полицейские во время обысков», - написал Бех.

По его словам, организовали группировки бывшие правоохранители. В группу входило более десяти человек.

Маковую соломку наркодилеры получали крупными партиями с западных регионов Украины.

Для маскировки наркотические вещества смешивали с пищевым маком и распространяли на Харьковщине.

Силовики задокументировали их противоправную деятельность.

Операция по разоблачению торговцев наркотиками проводилась работниками Национальной полиции совместно с СБУ, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления. В ближайшие дни суд изберет фигурантам уголовного производства меры пресечения.