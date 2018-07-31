На Харьковщине разоблачили преступную группу, которая в течение двух лет обманом отбирала квартиры у харьковчан

Первая потерпевшая обратилась в полицию еще в конце 2016 года. По словам женщины, она стала жертвой группы неизвестных, которые переоформили на себя ее квартиру.

Очень быстро появились и новые пострадавшие. Всего, по данным правоохранителей, были обмануты владельцы 6 квартир.

Все они пострадали от старой и проверенной многими мошенниками схемы.

Сергей Неминущий, старший следователь

Під час досудового розслідування стало відомо, що група шахраїв діяла на території Харкова та області, шахрайським шляхом здійснювала переоформлення нерухомого майна від імені громадян на себе або інших членів злочинної групи з подальшим її продажем

Жертвами становились граждане, входящие в группу риска - одинокие старики и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками.

В состав группы входил также нотариус.

И когда злоумышленники выходили на жертву и втирались к ней в доверие, именно он подделывал договор купли-продажи и доверенности на право распоряжения недвижимостью. Организовала промысел ранее не судимая 46-летняя харьковчанка.

И только через два года полиция вышла на ее след.

23 липня проведено ряд обшуків за місцем реєстрації та місцем мешкання злочинців. Під час обшуків вилучено документи на нерухоме майно, особисті документи громадян, а також інші речові докази

Всем задержанным грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.

В настоящее время полиция продолжает поиски других участников группы.