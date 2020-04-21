На Харьковщине составили 570 протоколов за нарушение карантина

21 апреля 2020 г. 15:15
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На Харьковщине полицейские составили 570 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области

По данным полиции, большинство нарушений касалось игнорирования гражданами карантинных правил самоизоляции. В отношении лиц, вернувшихся в страну, которые отказались от обсервации, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 188 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 

Среди них - 76 нарушений, которые были выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 283 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

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