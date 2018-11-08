На Харьковщине состоятся мероприятия в связи с годовщиной Голодомора

Вопросы подготовки и проведения мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине обсудили в ХОГА.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По его словам, Харьковская область провела ряд подготовительных мероприятий к годовщине, среди которых - издание второй книги «Национальная книга памяти жертв 1932-1933 годов в Украине. Харьковская область» и создание музея жертв Голодомора.

Книгу памяти презентуют в день годовщины. Как отметил редактор сектора редакции книги «Реабилитированные историей», отдела анализа информации и издательства КП «РИЦ» Игорь Шуйский, вторая книга была подготовлена ​​и опубликована в короткие сроки.

Кроме того, в день годовщины после возложения цветов на Мемориале жертвам Голодомора планируют открыть музей. Он находится рядом с памятником. Там будут представлены вещи жертв и документы, которые собирали по всей области. Также в Харькове пройдет общественное шествия от площади Конституции до Молодежного парка и Всеукраинская акция «Зажги свечу».