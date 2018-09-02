На Харьковщине создали крупнейшую в Украине объединенную территориальную громаду

На Харьковщине создана крупнейшая в Украине объединенная территориальная громада.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В состав Лозовской ОТГ вошли 23 громады.

Решение о ее создании приняли в ходе сессии Лозовского городского совета 31 августа.

«В целом население новой территориальной громады составляет более 74 тысяч человек, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная. - Уверена, что жители Лозовского района вместе с созданием громады получат новые мощные возможности для развития. Ведь сейчас децентрализация, инициированная Президентом Украины, является одной из самых эффективных реформ в государстве. Громады на местах впервые в истории Украины получили реальные финансовые ресурсы для развития и имеют возможность самостоятельно, не ожидая команд из Киева, определять приоритетные проекты и реализовывать их».

Глава ХОГА поздравила жителей Лозовского района с созданием объединенной громады и пожелала им успехов, вдохновения и развития.