На Харьковщине в поезде ограбили иностранку

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции накануне в 4:15 утра.

По сведениям отдела коммуникации полиции, у пассажирки поезда неизвестный совершил кражу денег в сумме 200 евро.

О происшествии средствами факсимильной связи сообщено в Посольство Швеции в городе Киеве и Департамент консульской службы МИД Украины.

Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.