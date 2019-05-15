На Харьковщине во время жары ограничат движение фур

15 мая 2019 г. 14:10
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Рабочее совещание с дорожниками области заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян провел 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Так, во время совещания приняли решение, что при температуре воздуха свыше 28 градусов будет введено ограничение на передвижение большегрузного транспорта (весом свыше 24 тонн) по дорогам местного и государственного значения – с 10:00 до 22:00.

При этом у водителей будет  место для отстоя транспорта. На территории области есть 20 площадок, где можно спокойно и безопасно остановиться и переждать. Будут установлены соответствующие обозначающие знаки.

 

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