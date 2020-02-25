На Харьковщине выявили сальмонеллу в импортных специях

На Харьковщине изымают из продажи опасные для здоровья специи, в которых выявили бактерии сальмонеллы.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, к ним поступило информационное сообщение об этом от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах (RASFF).

В нем говорилось о выявлении сальмонеллы в кориандре тонкого помола, импортируемого из Болгарии в Германию и в отдельные государства-члены ЕС и в том числе в Украину.

Экспортером продукции значится Bulgarcoop - Import - Export LTD, производитель в Германии - компания Beck Gewuerze and Additive Gmb, код № 540606100, название продукта: Rohwusal Bergsalami - Edelschimmel, партия: 20200120171608, срок годности до 28.01.2022, количество: 300,0 кг.

Сейчас харьковским Главным управлением Госпродпотребслужбы принимаются необходимые меры по недопущению в оборот опасных к употреблению продуктов питания.

Также в Службе информируют операторов рынка Харьковщины о необходимости изъятия опасной продукции из продажи и использования.