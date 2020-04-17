В Харькове и области за нарушение карантина составлены 411 протоколов

На Харьковщине полицейские составили 411 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отметили в полиции, большинство нарушений касалось игнорирования гражданами карантинных правил самоизоляции.

В отношении лиц, вернувшихся в страну, и которые отказались от обсервации, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 184 админпротокола в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц.

«75 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 – в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, 129 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.